İran ve Irak sınır güvenliğini görüşecek

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığındaki üst düzey güvenlik heyeti bugün İran'a geliyor.
Haberde, Tahran'da yapılacak görüşmelerde bölücü terör grupları ve ortak sınır güvenliği gibi konuların ele alınacağı belirtildi.
Kasım el-Araci Tahran ziyareti çerçevesinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geleck.
El-Araci Tahran ziyareti öncesi hükümet heyetinin başında Irak'ın Süleymaniye kentine giderek IKBY yetkilileri ile sınır güvenliği konusunu görüşmüştü.
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