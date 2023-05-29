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29 May 2023 10:09

İran ve Irak sınır güvenliğini görüşecek

İran ve Irak sınır güvenliğini görüşecek

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığındaki üst düzey güvenlik heyeti bugün İran'a geliyor.

Irak Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci başkanlığındaki üst düzey güvenlik heyeti bugün İran'a geliyor.

Haberde, Tahran'da yapılacak görüşmelerde bölücü terör grupları ve ortak sınır güvenliği gibi konuların ele alınacağı belirtildi.

Kasım el-Araci Tahran ziyareti çerçevesinde İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Ekber Ahmediyan ile bir araya geleck.

El-Araci Tahran ziyareti öncesi hükümet heyetinin başında Irak'ın Süleymaniye kentine giderek IKBY yetkilileri ile sınır güvenliği konusunu görüşmüştü.

News Code 1909550

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