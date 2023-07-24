IKBY'den İran'a yeni teklif

Irak medyasına göre Erbil Valisi Omid Hoşnav, dün İran'ın Batı Azerbaycan valisi ile düzenlediği ortak basın toplantısında, İran-Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) ilişkilerini değerlendirdi.

Hoşnav, Irak'ta düzelenecek Erbain etkinlikleri sırasında İranlı ziyaretçilerin Hacı Ümran sınır kapısından girişi konusunda anlaştıklarını belirtti.

Erbil hükümetinin İranlılar için tüm kolaylıkları sağlayacağını aktaran Hoşnav, İran'dan 500 bin kişinin IKBY'ye giriş yapmasını beklediklerini söyledi.

Omid Hoşnav, İran tarafına Sidakan bölgesinde yeni bir sınır kapısının açılmasını teklif ettiklerini belirtti.

Geçtiğimiz Haziran'da IKBY ile İran arasında inşa edilen Şuşme Sınır Kapısı resmen açılmıştı.

İran ile IKBY arasında çok sayıda sınır kapısı var, ancak yalnızca üçü uluslararası olarak tanınıyor. Bunlar Süleymaniye’deki Başmak ve Pervizhan ile Erbil’e bağlı olan Hacı Ümran kapıları.