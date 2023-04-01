İran hiçbir zaman IKBY topraklarına girme niyetine olmadı

İran'ın Bağdat Büyükelçisi Muhammed Kazım Al Sadık Irak Al Ahbariya kanalına verdiği demeçte, İran'ın hiçbir zaman Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) girme niyetinde olmadığını vurguladı.

Al Sadık, "Son zamanlarda iki tarafın yetkilileri arasında bir anlaşmaya varıldı ve Irak topraklarına girilmesi yönünde hiçbir karar alınmadı." dedi.

İran'ın IKBY'deki silahlı gruplara yönelik operasyonları hakkında Al Sadık, "İran'ın kendini savunma hakkı var ve iki ülke arasındaki son anlaşmanın silahlı grupları kontrol etme konusunda etkili olmasını ve topraklarımıza yönelik saldırganlığın tekrarlanmamasını temenni ederiz" ifadesini kullandı.

