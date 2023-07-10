Özbekistan'da Mirziyoyev yeniden cumhurbaşkanı seçildi

Özbekistan’da nüfusa kayıtlı 19 milyon 500 binden fazla seçmen dün sandığa gitti.

Özbekistan halkı, 7 yıl boyunca ülkeyi yönetecek olan cumhurbaşkanını belirlemek üzere seçimini yaptı.

Dün sabah 8 sularında başlayan oy verme işlemi, ülke genelinde kurulan 10 bin 784 sandıkta gerçekleşti.

Seçimlerde Cumhurbaşkanı adayı olarak Halk Demokratik Partisi’nden Ulugbek İnoyatov, Liberal-Demokratik Partisi’nden Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Adolat Sosyal Demokrat Partisi’nden Robahon Mahmudova, Ekoloji Partisi’nden Abduşukur Hamzayev’in yarıştı.

Favori aday olarak öne çıkan isim ise Cumhurbaşkanı Mirziyoyev oldu.

Yüksek oy oranıyla kazandı

Edinilen bir son dakika bilgisine göre seçim sonuçları artık sonucu belirlemeye doğru ilerledi.

Cumhurbaşkanı erken seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre Şevket Miriyoyev yüzde 87,05 oy aldı.

Buna göre Şevket Mirziyoyev, yeniden Özbekistan cumhurbaşkanı oldu.

Kaynak: Türkiye Gazetesi