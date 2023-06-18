Özbekistan Cumhurbaşkanı, Ayetullah Hamanei ile görüştü

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, resmi ziyarette bulunduğu Tahran'da İslam Devrimi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile görüştü.
Basına kapalı gerçekleştirilen görüşmede Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi de hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi bugün Tahran'daki Saadabad Sarayı'nda Özbek mevkidaşı Şevket Mirziyoyev ile bir araya geldi.
Saadabad Sarayı'nda baş başa ve heyetler arası toplantıların ardından düzenlenen imza töreninde, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesi amacıyla 10 işbirliği anlaşması imzalandı.
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