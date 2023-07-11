Pakistan'da 2 kabile arasında çıkan silahlı çatışmada 9 kişi öldü

Pakistan'ın Hayber Pahtunhva eyaletinde 2 kabile arasında arazi anlaşmazlığı sebebiyle çıkan silahlı çatışmada 9 kişi yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi yaralandı.

Geo News televizyonundaki habere göre, Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kurram bölgesinde, Bohşera ve Dandar kabileleri arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çatışma çıktı.

Çatışmada 9 kişi öldü, 50'den fazla kişi yaralandı.

Yetkililer durumun kontrol alınması için çaba gösterirken anlaşmazlığın çözülmesi için Federal Denizaşırı Pakistanlılar ve İnsan Kaynakları Bakanı Sacid Hüseyin bölgeye gitti.