Cumhurbaşkanı Reisi, Özbek mevkidaşı ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Reisi bu telefon görüşmesinde Mirziyoyev'in cumhurbaşkanı olarak seçilmesini yeniden tebrik etti.

Reisi, İran ve Özbekistan arasındaki ekonomik, siyasi, kültürel ve ticari ilişkilerin iki ülke liderlerinin güçlü iradesi altında yeni dönemde daha da gelişmesini temenni etti.

İran-Özbekistan ilişkilerinin son iki yıldaki büyümesini kabul edilebilir olarak değerlendiren Reisi, "İkili ilişkilerin geliştirilmesi için pek çok kapasite bulunmaktadır. İki ülkenin cumhurbaşkanlarının karşılıklı ziyaretleri sırasında yapılan anlaşmaların uygulanmasına hız verilerek bu kapasitelerin olabildiğince etkinleştirilmesi umut ediliyor" dedi.

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev de Cumhurbaşkanı Reisi'yi takdir ederek, "Özbekistan'ın İran ile işbirliğini yeni dönemde Şangay İşbirliği Örgütü çerçevesi de dahil olmak üzere çeşitli ikili ve bölgesel alanlarda geliştirme süreci daha ciddiyetle devam edecektir." dedi.

