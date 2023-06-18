Özbekistan Cumhurbaşkanı Tahran'da

Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, İran Cumhurbaşkanı Seyydi İbrahim Reisi'nin davetlisi olarak Tahran'a geldi.

Şevket Mirziyoyev Tahran'da Sanayi, Maden ve Ticaret Bakanı adayı Abbas Aliabadi tarafından karşılandı.

Mirziyoyev'in Tahran ziyareti kapsamında iki ülkenin üst düzey heyetleri görüşmelerde bulunacak.

Bu ziyaret çerçevesinde iki ülke arasında bir dizi işbirliği anlaşması imzalanacak.

Mirziyoyev'in Tahran'da Cumhurbaşkanı Reisi'nin yanı sıra İslam Devirmi Lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamanei ile bir görüşme yapması bekleniyor.