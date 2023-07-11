İran'dan Arap ülkeleri-Rusya ortak bildirisine tepki

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, Fars Körfezi'ndeki Ebu Musa, Büyük Tunb ve Küçük Tunb adalarına ilişkin bir mesaj paylaştı.

Fars Körfezi İşbirliği Konseyi ve Rusya'nın ortak bildirisinde yer alan iddiaları reddederek, "Bu adalar sonsuza dek İran'a aittir ve bu tür açıklamalar yapmak İran ile komşuları arasındaki dostane ilişkilere aykırıdır." dedi.

Kenani, "İran iyi komşuluk ve karşılıklı saygı politikasının devamını vurgulayarak, bölgenin kalkınması ve istikrarının bölge ülkelerinin ortak sorumluluğu olduğuna inanıyor" ifadelerinde bulundu.