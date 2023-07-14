Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi gündemi değerlendirdi

BTahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Hüccet-ül İslam Seyyid Muhammed Hasan Ebutorabiferd'in imamlığında eda edildi. Cuma Namazı hutbelerinde konuşan konuşan Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, gündemdeki son gelişmelere dair açıklamalarda bulundu.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, Gadir-i Hum kutlamaları için Tahran'da bin 500 diğer kentlerde bine aşkın ikram çadırı kurulduğunu belirterek "Milyonlarca kardeşimizin katılımıyla gerçekleşen büyük Gadir-i Hum kutlamaları, sevgi ve dostluğun bir tezahürüydü" dedi.

Tahran Cuma Namazı Geçici Hatibi Ebutorabiferd sözlerinin devamında "Gadir-i Hum kutlamaları sorunları fırsata çeviren geniş bir kültürel cephe yarattı" ifadesini kullandı.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd, "Hz. İsa'nın(as) Allah katındaki konumu, Hz. Adem gibidir. Hz. İsa (as), Allah'ın seçilmiş kuludur" açıklamasını yaptı.

Hüccet-ül İslam Ebutorabiferd konuşmasının bir başka bölümünde Rusya dışişleri bakanları ile Fars Körfezi İşbirliği Konseyi üyesi ülkeler arasındaki stratejik görüşmelerin sonuç bildirgesine atıfta bulunarak şunları söyledi:

"Tahran ve Moskova’nın stratejik ilişkileri ve Şanghay Örgütü'ne üye devletlerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesine ilişkin tüzüğünü göz önünde bulundurursak İran ve bölgedeki Müslüman halkların Moskova'dan acilen tutumunu değiştirmesini bekliyor"