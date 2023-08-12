İran'ın Güney Kore'de dondurulan döviz kaynakları serbest bırakıldı

İran Merkez Başkanı Muhammed Rıza Ferzin, ülkenin Güney Kore'de dondurulan tüm döviz kaynaklarının serbest bırakıldığını bildirdi.

Ferzin, bu kaynakların, yaptırıma tabi olmayan ürünleri satın almak için kullanılacağını belirtti.

Güney Kore bankalarında yasadışı olarak tutulan İran’a ait petrol paralarının miktarı 6 milyar dolar.

İran ile ABD arasında mahkum takası ve Güney Kore'deki bankalarda dondurulan İran’a ait döviz kaynaklarının serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın uygulama sürecinin başladığı açıklanmıştı.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Başmüzakereci Ali Bakıri de bu gelişmeyi doğrulayarak , “İran'ın dondurulmuş varlıklarının ve ABD'de tutuklu bulunan çok sayıda İran vatandaşının serbest bırakılacağını” söyledi.

Bakıri, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda, “İran, Amerika'nın yükümlülüklerine bağlı kalması için gerekli garantiyi aldı” ifadelerini kullandı.

Başmüzakereci Bakıri, “Amerika'nın birkaç yıldır hukuksuz bir şekilde el koyduğu milyarlarca dolarlık İran varlığının serbest bırakılması sürecinin başladığını” da ekledi.