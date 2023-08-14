İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, düzenlediği haftalık basın toplantısında gündemi değerlendirdi.

Şah Çerağ Türbesi Saldırısı

Kenani, Şiraz şehrindeki Şah Çerağ Türbesi'ne düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınayarak, türbe ziyaretçilerine yapılan saldırıyı 'cinayet' olarak nitelendirdi.

İran-ABD Mahkum Takası Anlaşması

Tahran ve Washington arasında mahkum takası karşılığında İran'ın yasa dışı olarak dondurulan döviz kaynaklarının serbest bırakılması yönündeki anlaşma hakkında Kenani, ''Anlaşma hükümlerinin uygulanması için karşı taraftan gerekli garantiyi aldık. ABD hükümeti ile arabuluculuk yoluyla müzakere yaparak mutabakata vardık. Her iki konunun da belirli bir süreçte gerçekleşmesi için anlaştık.'' dedi.

Kenani, sözlerine şöyle devam etti:

''Uzun süredir yasa dışı yaptırımlar ve Amerikan baskıları nedeniyle bloke edilen döviz kaynaklarının serbest bırakılması konusu Dışişleri Bakanlığının gündeminde yer almaktadır.

Son iki yılda Dışişleri Bakanlığı dünya çapında ve özellikle ABD'de keyfi olarak gözaltına alınıp yargılanan İran vatandaşlarının haklarını savunmayı takip etmiştir.

Makum takası ve İran'ın dondurulan döviz kaynaklarının serbest bırakılmasına dair anlaşmanın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) anlaşması ile hiçbir ilgisi yok, ancak konular birbirini etkileyebilir. İran olarak, yaptırımları kaldırmak için diplomatik yollara bağlıyız.''

'Emir Abdullahiyan yakında Riyad'a gidiyor'

İran Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan’ın yakın gelecekte Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a ziyarette bulunacağını aktaran Keneni, Suudi Arabistan'daki temaslarda, ikili ilişkilerin yanı sıra ayrıca güncel, bölgesel ve uluslararası meselelerin ele alınacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin Suudi Arabistan ziyareti

Kenani, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin Suudi Arabistan ziyaretiyle ilgili olarak, ''Henüz kesin bir tarih belirlenmedi.'' dedi.

İran-Türkiye güvenlik işbirliği

Sözcü Kenani, İran-Türkiye ilişkileri hakkında, iki ülke arasında güvenlik alanında bilgi paylaşımların devam ettiğini dile getirdi.