İran'dan ''serbest bırakılan döviz varlıkları'' açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Twitter’den yaptığı paylaşımda İran’ın Güney Kore'de bloke edilen mali kaynaklarının serbest bırakılması hakkında açıklama yaptı.

Bakan Emir Abdullahiyan’ın paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

“İran’ın Güney Kore'de bloke edilen mali kaynaklarının serbest bırakılmasına yönelik anlaşmayı İslam Devrimi Lideri’nin vurguladığı diplomasinin gerçekleştirilmesinin bir parçasıdır. Elbette anlaşmanın bu aşaması aynı zamanda ABD’nin de yeniden sınanmasıdır. Doğru diplomasi doğrultusunda, yaptırımların kaldırılması ve tüm tarafların İran'a karşı uluslararası yükümlülüklerine geri döndürülmesi için çaba gösteriliyor.”