İran'dan yurt dışında dondurulan varlıklarıyla ilgili açıklama

İran Ekonomi Bakanı İhsan Handuzi, Haftalık Bakanlar Kurulu toplantısının ardından basın mensuplarının sorularına yanıt verdi.

Yurt dışında dondurulan ülkenin varlıklarının durumu hakkında Handuzi, İran Dışişleri Bakanlığı ve Merkez Bankası'nın konuya ilişkin Irak ve Türkiye ile yaptığı görüşmelerin iyi geçtiğini ve olumlu sonuçlar elde edildiğini söyledi.

Handuzi, serbest bırakılan kaynakların ilk kısımının Güney Kore'den aktarıldığını da sözlerine ekledi.

İran'ın Güney Kore'deki dondurulan varlıkları İsviçre'ye aktarıldı iddiası

Güney Kore medyası, ABD'nin yaptırımları nedeniyle dondurulan İran varlıklarının İsviçre Merkez Bankası'na aktarıldığını iddia etmişti.

İsmi açıklanmayan bir kaynağın iddiasına göre, aktarılan mal varlıkları öncelikle dolara, ardından avroya çevrilecek.

İran Merkez Başkanı Ferzin, ülkenin Güney Kore'de dondurulan tüm döviz kaynaklarının serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Ne olmuştu?

İran ile ABD arasında mahkum takası ve Güney Kore'deki bankalarda dondurulan İran’a ait döviz kaynaklarının serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın uygulama sürecinin başladığı açıklanmıştı.

Güney Kore bankalarında yasadışı olarak tutulan İran’a ait petrol paralarının miktarı 6 milyar dolar.