Emir Abdullahiyan hafta sonu Suudi Arabistan’a gidiyor

Arapça yayınlanan Şarku'l Avsat gazetesinin ismini açıklamayan bir kaynağa dayandırdığı haberde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan’ın bu hafta sonu Suudi Arabistan’a gideceğini duyurdu.

Emir Abdullahiyan’ın bir gün sürecek Riyad ziyareti sırasında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile görüşeceği bildirildi.

Emir Abdullahiyan geçelerde yaptığı açıklamda yakında Riyad’ı ziyaret edeceğini ve İran'ın Riyad'daki yeni büyükelçisinin de bu ziyarette kendisine eşlik edeceğini belirtmişti.