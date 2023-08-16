Emir Abdullahiyan ile Borrell telefonda görüştü

Görüşmede Nijer krizi, Ukrayna savaşı, İran-Avrupa Birliği ilişkileri ve yaptırımların kaldırılması gibi bazı konular ele alındı.

Dışişleri Bakanı Emir Abdullahiyan bu telefon görüşmesinde İran'ın bölgesel ilişkilerindeki son duruma atıfta bulunarak, bölgesel ilişkilere yön veren gelişmeleri olumlu ve ileriye dönük olarak değerlendirdi.

Emir Abdullahiyan, İran'ın mali kaynaklarının serbest bırakılması konusunda son dönemde yaşanan gelişmeleri olumlu olarak değerlendirdiklerini ve karşı tarafların ciddi iradesi olması durumunda, tüm tarafların anlaşma ve taahhütlerine geri dönmesi çok uzak olmadığını vurguladı.

İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki ilişkilere dikkat çeken Emir Abdullahiyan, her iki tarafın da işbirliği konusunda doğru yolda olduğunu belirtti.

Emir Abdullahiyan, Avrupa Birliği'nin verimsiz yaptırım politikasını sürdürmedeki yapıcı olmayan yaklaşımını eleştirerek, “Yaptırımlar, İran ile Avrupa arasındaki ilişkilerde dostane olmayan bir önlemdir. Bu durumun devam etmesi Avrupa'nın çıkarına değil” değil.

Bakan Emir Abdullahiyan, Nijer'de devam eden krizden duyduğu kaygıyı dile getirerek, “Bu ülkedeki gelişmeleri dikkatle takip ederek, Nijer'de hukukun üstünlüğünün önemini ve herhangi bir askeri müdahaleden kaçınılmasını vurguluyoruz. Ancak Nijer'e uygulanan ambargoyu halkın sorunlarının ağırlaşmasının nedeni olarak görüyoruz” ifadesini kullandı.

Ukrayna’daki gelişmelere değinen Emir Abdullahiyan, “İran, dış politika tutumunda hiçbir tarafa müsamaha etmez ve Filistin'i desteklediğini belirttiği gibi, Ukrayna'daki krizin çözüm yolunun da siyasi olduğunu ve Ukrayna'ya karşı İran insansız hava araçlarını kullanma iddasının tamamen asılsız olduğunu da açıkça belirtiyor. Ukrayna da bu iddia için bize herhangi bir güvenilir belge sağlamadı” ifadelerinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell de İran'ın bölge ülkeleriyle ilişkilerinde kaydettiği ilerlemeyi memnuniyetle karşıladı.

ABD ile dolaylı anlaşmanın bu aşamasında elde edilen sonuçlara da değinen Borrell, “İran ile Avrupa arasındaki bazı yanlış anlaşılmaların diyalog yoluyla çözülebileceğine inanıyorum” dedi.

Borrell, İran ile Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı arasındaki işbirliğinin önemini vurgulayarak,“Müzakerelere devam etmek ve sonunda tüm tarafları nükleer anlaşmaya geri döndürmek için elimden geleni yapacağım” ifadesini kullandı.

Borrell ayrıca AB’nin de her zaman Filistin’in haklarını savunduklarını vurguladı.