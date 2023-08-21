Cumhurbaşkanı Reisi, İran Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda dünya birincisi olan İran Grekoromen Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi bu başarıdan dolayı İran halkını tebrik ederek, genç serbest ve grekoromen güreş milli takımının tüm güreşçilerine, katılımcılarına ve antrenörlerine teşekkür etti.

Ürdün’ün başkenti Amman’da düzenlenen U20 Dünya Güreş Şampiyonası’nda 63 kilogram’da milli güreşçi Ahmedrıza Muhsinnejad, 77 kilogram’da Alirıza Abduli ve 130 kilogram’da Ferdin Hedayeti altın, 82 kilogram’da Yasin Yezdi ve 87 kilogram’da Abolfazl Çobani gümüş, 60 kilogram’da Emirrıza Dehbozorgi bronz madalya kazandı.