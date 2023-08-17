Cumhurbaşkanı Reisi, İran Serbest Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti

İran Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reisi, dünya birincisi olan İran Genç Erkekler Serbest Güreş Milli Takımı'nı tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin tebrik mesajında şu fadelere yer verildi:

"Ülkemizin serbest güreş milli takımı üst üste üçüncü kez dünya şampiyonu olması ile gerçek konumunu ortaya koymuştur.

İran takımının 2023 Dünya Gençler Şampiyonası'ndaki başarısı başta spor camiası olmak üzere tüm ülke halkı için sevinç ve gurur kaynağı olmuştur.

Ülkemizin güreşçilerinin liyakat ve emeğinin bir başka göstergesi olan bu zaferler hiç şüphesiz devam edecektir.

Bu başarıdan dolayı İran halkını tebrik ediyor, genç serbest güreş milli takımının tüm güreşçilerine, katılımcılarına ve antrenörlerine teşekkür ediyor ve diğer dallarında da başarılarının devamını diliyorum".

İran Genç Erkekler Serbest Güreş Milli Takımı dünya şampiyonasında 4 altın, 2 gümüş ve bir bronz madalya kazanarak dünya birincisi olmayı başardı.