Dünya Güreş Birliği: Eleme turnuvaları Bişkek’te yapılacak

Kırgızistan, 2024 yaz olimpiyatlarının güreş dalındaki eleme turnuvalarına ev sahipliği yapacak.

Dünya Güreş Birliğinden yapılan açıklamaya göre, Asya kıtası elemelerinin bir ayağı 19-21 Nisan tarihleri arasında Bişkek’te gerçekleştirilecek.

Kırgızistan’ın başkentinde düzenlenecek turnuva sonucunda 36 güreşçiye Olimpiyat vizesi verilecek.

Böylece Kırgızistan ilk kez olimpiyat elemelerine ev sahipliği yapmış olacak.

Bişkek’in böyle önemli bir organizasyona ev sahipliği yapma hakkına sahip olmasında, Kırgız Milli Güreş Takımının son yıllarda gösterdiği başarılı performansı etkili oldu.

Kırgız güreşçiler, hem önceki olimpiyatlarda, hem de son dönemlerde gerçekleştirilen dünya güreş şampiyonalarında önemli başarılara imza attı.

Kaynak: TRT Avaz