İran YAK-130 uçağını teslim aldığını resmen doğruladı

İran Ordusu'ndan yapılan yazılı açıklamada, ''Hava Kuvvetleri'nin eğitim ve savaş kabiliyetini geliştirmek amacıyla birkaç YAK-130 eğitim uçağı teslim alınarak İsfahan'daki Şeiht Babaei Hava Üssü'ne konuşlandırıldı.'' ifadesine yer verildi.

Rusya'nın Yakovlev şirketi tarafından geliştirilen Yak-130 gelişmiş eğitim uçağı, 4. ve 5. nesil savaş uçaklarının pilotlarının eğitilmesi için kullanılıyor.

YAK-130 eğitim uçağı, Tahran ile Moskova arasındaki askeri işbirliği anlaşması kapsamında İran Ordusu Hava Kuvvetleri'ne teslim edilmiştir.

Geçtiğimiz günlerde Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Tahran-Moskova ilişkileri hakkında, ''Düşmanlarımızın askeri-teknik işbirliğini siyasileştirme çabaları sürüyor. Ancak bu Tahran'la ortak çalışmalarımızı etkilemiyor. Herhangi bir değişiklik yok, İran'la işbirliği devam edecek.'' demişti.