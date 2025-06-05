CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada Özel hakkında; Gürlek için sarf ettiği sözlerden dolayı "yargı görevi yapanı görevini yapmasını engellemek amacıyla tehdit" ve "kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret" suçlarından soruşturma başlatıldığı belirtildi.

Özel, Gaziosmanpaşa ilçesinde düzenlenen mitingde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'e, “Akın, sert kayaya çarptın oğlum” demişti.

Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e sert tepki

Türkiye Adalet Bakanı Yılmaz Tunç da konuya ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Tunç sosyal medya hesabı X’ten yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Yargıya tehdit, hukuk devletine açık saldırıdır. CHP Genel Başkanının, devam eden soruşturmalar üzerinden İstanbul Cumhuriyet Başsavcımızı ve yargı mensuplarını hedef alan tehditkâr ifadeleri, asla kabul edilemez.

"Hiç kimse tehdit ederek yargıya yön veremez"

Hiç kimse, yargı mensuplarımızı hedef gösteremez ve tehdit ederek yargıya yön veremez. Bu pervasız ve sorumsuz açıklamalar, doğrudan Hukuk Devletini ve yargı bağımsızlığını hedef almaktadır. Anayasamızın 138. maddesi, hâkim ve savcıların görevlerini hiçbir kişi, makam ya da merciden talimat almadan, yalnızca hukuk ve vicdanla yerine getireceğini vurgulamaktadır. Bu anayasal teminatın yanı sıra yargı kararlarına karşı hak arama yolları ve hukuki itiraz mekanizmaları da açıktır.

"Kimse hukukun dışına çıkarak bir yere varamaz"

Yargıya intikal etmiş olan iddialarla ilgili olarak, ilgili kişilerin savunma hakları vardır. İsnat edilen suçlara ilişkin savunmanın yapılacağı yer yargılama makamlarıdır. Adli soruşturmaların neticesinde ortaya çıkacak olan kararlar, hem yargının denetiminde hem de kamuoyunun denetiminde olacağından, henüz süreç devam ederken soruşturmayı yürüten savcılık makamına yönelik tehdit ve hakaretler Hukuk Devletiyle bağdaşmaz.

Unutulmamalıdır ki; hiç kimse hukukun dışına çıkarak tehdit ve dayatmayla bir yere varamaz. Türk yargısı görevini bağımsız ve tarafsız şekilde sürdürmektedir. Hâkim ve savcılarımız tehditlere boyun eğmeyecek; adaletin terazisi hiçbir baskıdan etkilenmeden, sadece hukukla işlemeye devam edecektir."