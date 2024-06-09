ABD'deki Gazze gösterileri devam ediyor

Dün Beyaz Saray önünde toplanan ve Joe Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulunan Filistin destekçisi göstericilerden bazıları, akşam saatlerinde Beyaz Saray ile Washington Anıtı arasında kalan bölgede çok sayıda çadır kurdu.

Polisin çevrede güvenlik çemberi oluşturduğu onlarca çadırdan oluşan çadır kampında kalan göstericiler, amaçlarının "Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek" olduğunu belirtti ve gündüz gerçekleştirdikleri büyük gösterinin ardından "sessiz protestolarına" devam edeceklerini kaydetti.

Dün Washington'da binlerce kişinin katıldığı gösteride, Beyaz Saray'ın önünden başlayan ve 17. caddeye kadar uzanan alanda yüzlerce gösterici dev insan zinciri oluşturmuştu.