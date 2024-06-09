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9 Haz 2024 13:52

ABD'deki Gazze gösterileri devam ediyor

ABD'deki Gazze gösterileri devam ediyor

İsrail'in en büyük destekçisi ABD'deki Gazze gösterileri devam ediyor. Başkent Washington'daki göstericiler, Beyaz Saray'ın karşısında çadır kampı kurarak başlattıkları sessiz protestolarına devam edeceklerini duyurdular.

Dün Beyaz Saray önünde toplanan ve Joe Biden yönetimine "Gazze konusundaki kırmızı çizgisine uyması" çağrısında bulunan Filistin destekçisi göstericilerden bazıları, akşam saatlerinde Beyaz Saray ile Washington Anıtı arasında kalan bölgede çok sayıda çadır kurdu.

Polisin çevrede güvenlik çemberi oluşturduğu onlarca çadırdan oluşan çadır kampında kalan göstericiler, amaçlarının "Gazze'deki soykırıma dikkat çekmek" olduğunu belirtti ve gündüz gerçekleştirdikleri büyük gösterinin ardından "sessiz protestolarına" devam edeceklerini kaydetti.

Dün Washington'da binlerce kişinin katıldığı gösteride, Beyaz Saray'ın önünden başlayan ve 17. caddeye kadar uzanan alanda yüzlerce gösterici dev insan zinciri oluşturmuştu.

News ID 1917552

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