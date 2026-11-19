Tahran Büyükşehir Belediyesi'nin öncülüğünde düzenlenen SITEX ve “İran Öncü” fuarlarında; akıllı şehir uygulamaları, yeni teknolojiler, kentsel altyapı ve modern şehir yönetimi alanlarındaki İran'ın imkân ve başarıları tanıtılıyor.

Şirketleri, yatırımcıları ve teknoloji uzmanlarını bir araya getiren etkinlik, ekonomik iş birliği ve uluslararası deneyim paylaşımı için de önemli bir platform oluşturuyor.

Savaş ve ekonomik yaptırımlara rağmen düzenlenen fuar, Tahran'ın şehir yönetimi, organizasyon ve ev sahipliği kapasitesini uluslararası alanda tanıtmayı hedefliyor.