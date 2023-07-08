Gadir-i Hum Bayramı Yemen'de coşkuyla kutlandı

Al Masirah TV kanalına göre; Yüzbinlerce Yemenli, San'a ve ülkenin diğer şehirlerindeki 130 meydanda toplanıp, geleneksel törenler gerçekleştirerek Gadir-i Hum Bayramı'nı kutladı. Bu kutlama farklı yaş gruplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Yemen Yüksek Siyasi Konseyi üyesi Muhammed Ali el-Husi bu merasimde yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Al-i Suud rejimi ve Yemen milletine karşı ittifak kuran herkes, İslam'daki "velayet" kelimesinin anlamını bilselerdi, Yemen milletini kuşatmazlardı. İslam'da "velayet’in” anlamı, insanlar için "rahmet" demektir. Milletimize karşı ordular ve askerler toplayıp savaşmaya geldiler ama yenildiler."

Rast Haber'de yer alan bilgiye göre; Yemen milletvekili Lütuf el-Cürmuzi ise, "Bugün Yemen halkıyla birlikte İmam Ali'nin (a.s) velayetinin ilanını anmak için burada toplandık. Bu bayram, bu millet için yeni bir başlangıçtır." ifadelerini kullandı.

San’a muhabiri de Yemen’de düzenlenen Gadir-i Hum merasimiyle ilgili olarak şunları söyledi: "Yemen'deki Arap azınlıkların temsilcileri de bu törene katılarak, İmam Ali'nin (a.s) velayetinin ilanının yıldönümünün tüm İslam ümmetini ilgilendirdiğini vurguladılar."