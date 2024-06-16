Bakıri ile BAE Dışişleri Bakanı telefonda görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Görüşmede Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetleri ve Filistin halkına yardım yolları ele alındı.,

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Siyonist rejimin Gazze'deki cinayetlerini kınayarak, "Gazze'deki Siyonist soykırımını daha hızlı durdurmak ve bu bölgenin mazlum halkına yardım etmek için İslam ülkelerinin tüm araçları kullanması gerekiyor" dedi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan ise, ülkesinin savaşı durdurmak ve Gazze halkına insani yardım göndermek için elinden geleni yaptığını ifade etti.