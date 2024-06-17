Bakıri, Rusya Dışişleri Bakanı özel temsilcisi ile görüştü

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Kafkasya bölgesindeki son gelişmeleri görüşmek üzere Tahran’a gelen Rusya Dışişleri Bakanı özel temsilcisi İgor Hovayev ile bir araya geldi.

Görüşmede iki ülkenin önemli bölgesel ve uluslararası konulardaki tutumlarının birbirine uyumlu olduğunu ifade eden Dışişleri Bakan Vekili Bakıri, Kafkasya bölgesinin iki ülkenin ulusal güvenlik ve çıkar alanı olduğunu belirterek, iki ülke arasında bu alanda işbirliği yapılması gerekliliğini vurguladı.

Bakıri, bölgedeki sorunların barışçıl bir şekilde çözülmesi gerektiği yönündeki ilkeli tutumuna atıfta bulunarak, “Kafkasya bölgesindeki güncel gelişmelerin önemi ve hassasiyeti, özellikle dış müdahalelerin artması, İran ve Rusya yetkilileri arasında stratejik koordinasyon ve sürekli istişare yapmasını gerektiriyor. Bu bakımdan bölgesel sorunların çözümü, bölgesel iş birliği ve yakınlaşmanın genişletilmesi, Kadkasya bölgesindeki ülkelerin güvenliğinin, istikrarının ve çıkarlarının sağlanması amacıyla 3+3 formatı gibi bölgesel mekanizmaların kapasitesinden maksimum düzeyde yararlanmak önemli” dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı özel temsilcisi İgor Hovayev ise Putin’in sıcak selamlarını iletirken ülkesinin Kafkasya bölgesinde barış ve huzurun tesisi yönündeki diplomatik çabalarına ilişkin bir rapor sunarak, Rusya'nın Kafkasya bölgesindeki gelişmeler sürecine ilişkin iki ülkenin ortak ve stratejik değerlendirmesine ilişkin bakış açısını vurguladı.

İgor Hovayev ayrıca bölge dışındaki aktörlerin müdahaleleriyle baş edebilmek için iki ülke yetkilileri arasındasürekli koordinasyon yapılması gerektiğine vurgu yaptı.