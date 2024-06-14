İran Dışişleri Bakan Vekili Bakıri’den Süleymaniye’ye ziyaret

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Bağdat temaslarından sonra önce Erbil daha sonra Süleymaniye'yi ziyaret etti.

Bakıri’yi Süleymaniye Havalimanı’nda IKBY Başbakan Yardımcısı Kubad Talabani karşıladı.

Süleymaniye’ye gelen Bakıri ve beraberindeki heyet Kurdistan Yurtseverler Birliği (YNK) kurucusu ve eski Irak Cumhurbaşkanı Celal Talabani'nin mezarını ziyaret etti.

Bakıri, Bafel Talabani ile görüştü

Bakıri, Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Genel Başkanı Bafel Talabani ile görüştü.

Dışişleri Bakan Vekili Bakıri ayrıca eski Irak Cumhurbaşkanı Berham Salih ile de bir araya geldi.

Ali Bakıri Erbil temasları kapsamında Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani ve (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüşmüştü.