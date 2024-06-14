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14 Haz 2024 16:11

Ali Bakıri, Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü

Ali Bakıri, Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü

Erbil'i ziyaret eden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamladıktan sonra Erbil'e giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Ali Bakıri dün Bağdat’ta üst düzey yetkiler ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdikten sonra bu sabah Erbil’e geldi.

Bakıri, Bağdat ziyareti çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ve  Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile bir araya gelmişti.

News ID 1917714

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