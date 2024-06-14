Ali Bakıri, Erbil'de Neçirvan Barzani ile görüştü

Irak'ın başkenti Bağdat'taki temaslarını tamamladıktan sonra Erbil'e giden İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü.

Ali Bakıri dün Bağdat’ta üst düzey yetkiler ile bir dizi görüşmeler gerçekleştirdikten sonra bu sabah Erbil’e geldi.

Bakıri, Bağdat ziyareti çerçevesinde Irak Dışişleri Bakanı Fuad Hüseyin, Cumhurbaşkanı Abdullatif Reşit, Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani, Yüksek Yargı Konseyi Başkanı Faik Zeydan, Ulusal Güvenlik Danışmanı Kasım el-Araci ve Irak Ulusal Hikmet Hareketi lideri Ammar el-Hekim ile bir araya gelmişti.