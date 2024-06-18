Bakıri, Azerbaycan Dışişleri Bakanı'nın bayramını kutladı

İran Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Kurban Bayramı dolayısıyla Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov'a kutlama mesajı gönderdi.

Bakıri’nin kutlama mesajda, ‘’İslam ümmetinin Gazze'deki savaş suçlarının ve soykırımın sona ermesine tanık olmasını diliyorum.’’ ifadesi kullanıldı.

Ali Bakıri'den ''Kurban Bayramı'' mesajı

Dışişleri Bakan Vekili Ali Bakıri, Kurban Bayramı dolayısıyla İslam ülkeleri dışişleri bakanlarına kutlama mesajı yolladı.

Bakıri, Kurban Bayramı'nı İslam ülkeleri arasındaki dayanışmayı güçlendirmek ve aynı zamanda İslam ülkelerinin ortak hedeflerini takip etmek ve adalet ile dünya barışına ulaşma sorumluluğunu hatırlatmak için değerli bir fırsat olarak değerlendirdi.

Tüm Müslümanlar ve İslam âleminin Kurban Bayramı'nı tebrik eden Bakıri’nin mesajında, ''Kurban Bayramı tüm İslam ülkeleri için mübarek bir gün, ancak işgal altındaki Filistin topraklarındaki Müslümanlar, uluslarası kuruluşların sessizliği karşısında 8 ayı aşkın süredir Batı destekli Siyonist Rejim'in zulmüne, adaletsizliğine ve yoğun saldırılarına maruz kalıyor. Gazze halkı, katil İsrail’in evleri ve camileri harabeye çevirdiği bir ortamda bayram namazı kılıyor. Bu bölgede yaşayan aileler her an şehadeti ve İsmail’lerinin (evlatlarının) kurban olmasını bekliyor.'' ifadesi kullanıldı.

Filistin halkına destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Bakıri, dünyanın dört bir yanındaki Müslümanları ve özgürlüksever halkları İsrail'e karşı kapsamlı boykot uygulamaya çağırdı.