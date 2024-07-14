Pezeşkiyan ile Heniyye telefonda Gazze'yi görüştü

İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan ile Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye telefonda görüştü.

Görüşmede Gazze'deki son durum ele alındı.

Pezeşkiyan, Siyonist İsrail'in El Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıyı şiddetle kınayarak, Siyonist Rejim'in son cinayetini ''Filistin halkına yönelik soykırımı sürdürme ve direniş iradesini kırma teşebbüsü'' olarak nitelendirdi ve ''Siyonistler bu hedefi gerçekleştirme konusunda başarısız olacaktır.'' dedi.

İran'ın Filistin halkını bu zor durumda asla yalnız bırakmayacağını belirten Pezeşkiyan, İslam dünyasının ana gündeminde olan Filistin meselesinin yeni Tahran hükümetinin de önceliği olduğunu söyledi.

Pezeşkiyan, Tahran'ın Gazze'de savaş ile soykırımın durdurulması için elinden geleni yapacağını vurguladı.

İsmail Heniyye telefon görüşmesinde, Siyonist İsrail'in Gazze'de gerçekleştirdiği suçları hakkında Pezeşkiyan'a bilgi verdi.