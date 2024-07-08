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8 Tem 2024 21:04

Hamas lideri Heniyye'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Hamas lideri Heniyye'den Pezeşkiyan'a tebrik mesajı

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye, seçim zaferinden dolayı İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'a bir tebrik mesajı yolladı.

Hamas'tan yapılan açıklamaya göre, Heniyye, İran’nın yeni Cumhurbaşkanı seçilen Mesut Pezeşkiyan’ı tebrik ederek görevinde başarılar diledi.

Heniyye'nin mesajında, ''Filistin halkı ve direnişinin tarihin en onurlu savaşlarından biri olan Aksa Tufanı'na girdiği bir ortamda tebrik mesajı gönderiyoruz. Milletimiz, Gazze Şeridi'nde uluslararası yasa ve anlaşmaları ihlal eden Nazi-Siyonist düşmanın soykırımına ve vahşi suçlarına maruz kalmıştır. Siyonistler hatta Batı Şeria'da, Kudüs'te ve 1948'de işgal edilmiş topraklarda Filistin halkına karşı işlediği vahşi ve terörist suçlarını yoğunlaştırmıştır.'' ifadesine yer verildi.

Mesajda, ''Hamas ve halkımız İran'a hizmet  ve sorunların üstesinden gelme konusunda size göveniyor. İslam birliğini, ümmetin temel davasını ve Filistin milletine desteği savunacağınızdan eminiz, zira İran İslam Cumhuriyeti ve milleti her zaman bu tutumu izlemiştir.''

News ID 1918392

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