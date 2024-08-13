İran yapımı SİHA Rusya'da sergilendi

Army-2024 Uluslararası Askeri Forumu, dün Moskova Bölgesi'ndeki Rusya Silahlı Kuvvetleri 'Patriot' Askeri Kültür Parkı'nda kapılarını açtı.

7 bin metre yükseklikte 24 saat uçma kapasitesine sahip İran yapımı silahlı insansız hava aracı (SİHA) Muhacir-10 ve radar sistemleri, Army 2024 Forumu’nda sergilendi.

14 Ağustos'ta sona erecek forumda İran İslam Cumhuriyeti’nin standı yoğun ilgi görüyor.

Geçtiğimiz sene İran Savunma Sanayisi Günü'nde, Muhacir 10 adı verilen SİHA tanıtılmıştı. 7 bin metre irtifada 24 saat uçma kapasitesine sahip olan ve 450 litre yakıt alan SİHA'nın, 2 bin kilometre menzilinin bulunduğu, saatte ise 210 kilometre hıza ulaşabildiği kaydedilmişti.