İran’ın Atina Büyükelçiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığı ve hiçbir hukuki dayanağının bulunmadığı vurgulandı.

Açıklamada, “Medya organlarında ortaya atılan bu asılsız suçlamalar, İsrail rejiminin ve propaganda araçlarının İran’ı itibarsızlaştırma çabalarının bir parçasıdır. Bu durum, İsrail’in daha önceki dezenformasyon kampanyalarının bir devamı niteliğindedir ve hiçbir geçerliliği bulunmamaktadır. Söz konusu manipülasyonlara karşı kamuoyunun ve uluslararası toplumun teyakkuzda olması elzemdir.” ifadelerine yer verildi.

Ne olmuştu?

Yunan basını, Yunan istihbarat servisleri ile Kuzey Makedonya ve Batılı ülkelerin koordinasyonuyla yürütülen bir operasyon kapsamında, İran destekli bir suç ağının Yunan asıllı bir Yahudi iş insanına yönelik suikast planladığına dair iddiaları gündeme getirmişti.