İran'dan Erbain mesajı: Gazze galip gelecek

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani, sosyal medya hesabı üzerinden Erbain Günü münasebetiyle bir mesaj yayımladı.

Kenani'nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

''Dünyanın dört bir yanından milyonlarca İmam Hüseyin (a.s) dostu ile özgürlüksever insanın katılımıyla Iraklıların ev sahipliğinde yıldan yıla görkemli olarak yapılan Erbain etkinlikleri hakkın ölümsüzlüğünün ve zulümün ebedi yok oluşunun bariz bir simgesidir.

Erbain'in en büyük dersi, hak ve hakikat yolunda ilerlemek, mazlumları desteklemek ve Gazze'deki ölüm makineleriyle 11 ay boyunca çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 40 binden fazla masum Filistinliyi şehit eden günümüz Yezidî’lerden (Siyonistler) beraat etmektir.

Mazlum Filistinlilerin kanı, Allah'ın izniyle Yezidî (Siyonist İsrail) zulmünün kılıcına galip gelecektir.''

Erbain nedir?

Erbain (kırkıncı gün); hicri takvime göre Safer ayının 20’isi Hz. İmam Hüseyin’in (a.s) Erbain günüdür. Hz. İmam Hüseyin ve yarenlerinin hicretin 61. yılında Kerbela’da şehit edilişlerinin üzerinden kırk gün geçmesi temsil edilmektedir.