Ermenistan, İran’a "Zengezur" yaklaşımından dolayı teşekkür etti

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Alen Simonyan pazartesi günü gazetecilere yaptığı açıklamada, İranlı yetkililerinin sahte Zengezur Koridoru'na karşı son açıklamalarına atıfta bulunarak "İran'a endişesi ve Zengezur Koridoru ile ilgili tutumundan dolayı teşekkür ediyorum." dedi

Alen Simonyan “Ben her zaman Azerbaycan'ın Ermenistan'a saldırabileceğini düşünüyorum. Bu vesileyle, İran'ın tutumunun çok önemli olduğunu ve böyle bir tutumun memnuniyetle karşılandığını belirtmek isterim” ifadesini kullandı.

İran'ın Erivan Büyükelçiliği de Pazartesi günü X’ten yaptığı bir mesajda, Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan’ın İran’ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani ile yaptığı görüşmede "Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü desteklediği" için İran'a teşekkür ettiğini duyurdu.

Tahran Büyükelçiliği de Grigorian'ın açıklamasına hitaben “Hiçbir güç İran ile Ermenistan arasındaki toprak bağlantısını kesemez” diye kaydetti.