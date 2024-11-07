İranlı büyükelçi: Jeopolitik değişikliklere karşıyız

İran’ın Erivan Büyükelçisi Mehdi Subhani, Ermenistan Başbakanlık ofisi Halkla İlişkiler ve Bilgi Merkezi tarafından düzenlenen üç günlük "Ermenistan-İran: İşbirliği Süreci ve Yeni Perspektifler" başlıklı uzmanlar konferansı sırasında basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Tahran'ın, Ermenistan'ın egemenliği ve toprak bütünlüğünü dikkate alarak bölgede ulaşım yollarının açılmasını desteklediğini söyledi.

İran'ın "Zangzor Koridoru" konusundaki tutumunun net olduğunu belirten Subhani, İran’ın her türlü jeopolitik değişikliğe karşı olduğunu bildirdi.

İran ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin geçmişte dış faktörlerin etkisi olmadan geliştiğini ifade eden Subhani, İran tarafının Erivan'la ilişkilerin dış faktörlerden etkilenmeyen ikili işbirliği ruhuyla gelişmeye devam edeceğinden emin olduğunu açıkladı.