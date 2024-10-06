İran günlük ham petrol üretimini artırmayı planlıyor

İran Petrol Bakanlığı'ndan Mazahar Ensari, bugün yaptığı açıklamada, ülkenin günlük ham petrol üretiminin 400 bin varil artırılacağını duyurdu.

Ensari, ''Bakanlığın günlük petrol üretimini bu yılın sonuna kadar 400 bin varil artırması lazım.'' dedi.

Başkent Tahran'da geçtiğimiz Mayıs ayında yapılan Ekonomi Konseyi toplantısında 5,5 milyar dolarlık yabancı mali imkanların kullanımının kolaylaştırılması ve İran Ulusal Petrol Şirketinin ham petrol üretimini artırma planı onaylanmıştı.

Bu kapsamda, şu anda 3,6 milyon varil olan günlük ham petrol üretimi 400 bin varil artışla 4 milyon varile çıkarılacak.