İşgal altındaki Kudüs'te şehadet eylemi

İşgal altındaki Kudüs ve Batı Şeria'da Siyonistlere yönelik direniş eylemleri sürüyor.

Kudüs'ün Bab'ul Amud Kapısı önünde bu akşam yapılan şehadet eyleminde bir işgalci asker yaralandı.

Al Mayadeen televizyonu, Siyonist karşıtı eylemin bıçakla düzenlendiğini bildirdi.

Haberde, feda eylemini gerçekleştiren Filistinli direnişçinin şehit edildiği ifade edildi.

Gazze savaşından sonra ve özellikle son birkaç ayda şehadet operasyonları arttı ve Kudüs'ten Tel Aviv'in göbeğine kadar yayıldı; Bu durum Siyonist çevreleri oldukça endişelendiriyor ve işgalciler artık hiçbir yerde kendilerini güvende hissetmiyor.