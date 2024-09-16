Gazze'de ekmek yaparken Kur'an okuyan Filistinli çocuğun görüntüleri gündem oldu

Gazze'de yaşayan Filistinli çocuğunun ekmek yaparken Kur’an okuması sosyal medyada ilgi çekti.

Filistinli çocuk Zümer Sûresi’nin 53. ayesini okuyor. Çocuğun okuduğu ayenin Türkçe anlamı şu şekilde:

“De ki: "Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Kur'an'ın "Allah bütün günahları affeder" denmesinin anlamı, kişinin bir günah işleyip Allah'ın affedeceğini söylemesi değil, ne kadar büyük olursa olsun bütün günahların affedilebileceği, ümitsizliğe kapılmamak gerektiğidir. Allah'ın rahmetinin bir gereğidir ve doğal olarak bağışlanmanın yolu, bir sonraki ayette de belirtildiği gibi, tövbe ve günahın telafisidir.