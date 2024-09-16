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16 Eyl 2024 15:18

Gazze'de şehit sayısı 41 bin 226’ya ulaştı

Gazze'de şehit sayısı 41 bin 226’ya ulaştı

Siyonist rejimin 7 Ekim'den bu yana Gazze'de sürdürdüğü saldırılarda şehit olanların sayısı 41 bin 226’ya, yaralıların sayısı 95 bin 413'e çıktı.

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci Siyonist rejimin sürdürdüğü saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada işgalci rejimin, son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 20 kişinin şehit olduğu, 76 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 41 bin 226’ya, yaralıların sayısının ise 95 bin 413'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.

News ID 1920204

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