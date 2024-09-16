Gazze'de şehit sayısı 41 bin 226’ya ulaştı

Gazze Sağlık Bakanlığı, işgalci Siyonist rejimin sürdürdüğü saldırılarda Gazze'deki güncel şehit ve yaralı sayısına ilişkin bilgilendirmede bulundu.

Açıklamada işgalci rejimin, son 24 saatte gerçekleştirdiği 3 katliamda 20 kişinin şehit olduğu, 76 kişinin de yaralandığı belirtildi.

Bakanlık, böylece 7 Ekim'den bu yana Gazze'de şehit edilenlerin sayısının 41 bin 226’ya, yaralıların sayısının ise 95 bin 413'e yükseldiğini kaydetti.

Açıklamada, çok sayıda mağdurun halen enkaz altında, yollarda olduğu ancak işgalci rejimin, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin onlara ulaşmasını engellediği belirtildi.