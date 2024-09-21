Gazze'de şehit sayısı 41 bin 391'e yükseldi

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ne 351 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Katil rejimin son 72 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde "12 katliam" gerçekleştirdiği, bu saldırılarda 119 Filistinlinin daha şehit olduğu, 209 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Siyonist rejimin 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 16 bin 795’i çocuk, 11 bin 378’i kadın olmak üzere 41 bin 391 Filistinli şehit oldu, 95 bin 760 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce cenaze olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de 7 Ekim'den bu yana katil İsrail askerleri ile Filistin topraklarını gasbeden işgalcilerin saldırılarında 716 Filistinli şehit oldu.