Lübnanlı yaralılar İran sağlık ekipleri tarafından tedavi ediliyor

Lübnan'da yaşanan siber saldırısının ardından İran Kızılayı yardım ekipleri yaralılara yardım etmek için bu ülkeye gönderildi.

Kızıl Haç ve Lübnan Sağlık Bakanlığı ile Koordineli olarak Lübnan'da bulunan salık ekipleri bugün itibari ile yaralıları tedavi etmeye başladı.

Yardım ekibinde 12 doktor, 12 hemşire ve sağlık görevlisi bulunmaktadır.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Nasır Kenani dün yaptığı açıklamada İran'ın Lübnan'a her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Ne olmuştu?

Lübnan’da çağrı cihazlarının patlaması sonucu 11 kişinin hayatını kaybettiği, 3000 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Hizbullah Hareleti, ülke genelinde çağrı cihazlarının patlamasından İsrail'i sorumlu tutarak bu saldırıya karşılık vereceğini duyurdu.