Galibaf: İran, Lübnan'a her türlü yardım sağlamaya hazır

İran İslami Şura Meclisi Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Hizbullah Genel Sekreteri Seyyid Hasan Nasrullah ve Lübnan Meclis Başkanı’na hitaben yazdığı bir mesajda Siyonist rejimin Lübnan saldırısını kınadı.

Mesajın metni şu şekilde:

Siyonist rejimin vahşi ve saldırgan doğasını gösteren ve bölgedeki savaşın genişletmesine yol açan terör operasyonlarını şiddetle kınıyoruz.

Siyonist rejimin korkakça operasyon, bu rejimin, Filistin halkına karşı işlediği suçların ve soykırımın yanı sıra, bölgesel ve uluslararası barış ve güvenliği ciddi şekilde tehdit ettiğini bir kez daha kanıtlıyor.

Bu vesileyle, Lübnan hükümeti ve halkına baisağlığı diliyor, tüm dünya ülke ve milletlerinden bu saldırıyı şiddetle kınamalarını talep ediyoruz.

İran'ın Lübnan'a her türlü yardım sağlamaya hazır olduğunu tekrar belirtmek isterim.”