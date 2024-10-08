İran üçüncü kez Lübnan'a insani yardım gönderdi

Lübnan'da yaşanan çatışmalar nedeniyle kadın, çocuk, yaşlı demeden insanlar yaşadıkları yerleri terk ediyorlar. Saldırılar sebebiyle özellikle temel ihtiyaçlarına erişim güç bir hal aldı.

İran Kızılay Genel Sekreteri Meysam Efşar "Bağışlarının toplanmasıyla, insani ve tıbbi yardım malzemeleri savaş mağdurlarının temel ihtiyaçlarını karşılamak için Suriye'ye kargo uçağı ile gönderildi" dedi.

Efşar ayrıca "Lübnan'da yerinden edilmiş insanlar için Şam'da acil mülteci ve yerleşim kamplarının kurulması yönünde hazırlıklar yapılmaktadır. İhtiyaç duyulduğu zaman Kızılay'ın sahra hastanesi de hizmet vermeye hazırdır" ifadesini kullandı.