Rusya'dan Lübnan'daki siber saldırıya tepki

Rusya’nın St. Petersburg kentindeki Avrasya Kadın Forumu’na katılan Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, basın mensuplarına açıklamasında, Lübnan'daki çağrı cihazları patlaması olayını değerlendirerek, “Bu patlamanın araştırılması lazım. Bu konuya uluslararası ilgi gösterilmesi gerekiyor.'' dedi.

Zaharova, "Uzmanlar elbette bu olayın nitelemesini belirleyecek, ancak tüm bunların araştırılması gerekiyor." ifadesini kullandı.

Sözcü, Lübnan’daki çağrı cihazlarının toplu halde patlamasının bölgede büyük bir çatışmayı alevlendirme girişimi olduğunu, bu tür senaryoların önüne geçilmesi gerektiğini vurguladı.

“Bu alaycılığı, ölçeği bakımından korkunç bir terör eylemidir, çok sayıda ölüm ve yaralanma söz konusu” diyen Zaharova, sözlerini şöyle sürdürdü:

''Büyük bir çatışmayı alevlendirme girişimi olduğu açıkça otrada, insanları karşı karşıya getirmek için her fırsatıın kullanıldığı, kelimenin tam anlamıyla büyük ölçekli bir çatışmaya doğru sürüklenme görüyoruz. Dolayısıyla şu anda bu tür senaryoların önlenmesi amacıyla her şeyin yapılması gerekiyor.''

Lübnan'da, 17 Eylül Salı günü taşınabilir çağrı cihazların patlatması sonucu çok sayıda kişinin yaralandığı duyurulmuştu.