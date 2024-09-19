Uluslararası Vahdet Konferansı başladı

Vahdet Haftası, İslam dünyasında birlik ve beraberlik çağrısında bulunmak amacıyla kutlanan bir haftadır. Bu hafta, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum gününün farklı tarihlerde kabul edilmesinden dolayı, Sünni ve Şii Müslümanlar arasında bir ortak kutlama olarak düzenlenir. Sünni Müslümanlar, Hz. Muhammed’in doğum gününü (Mevlid Kandili) hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. günü, Şii Müslümanlar ise Rebiülevvel ayının 17. günü kutlarlar. Vahdet Haftası, bu iki tarih arasındaki günleri kapsar ve Müslümanlar arasında kardeşlik, dayanışma ve birlik mesajlarının vurgulandığı bir dönem olarak değerlendirilir. Bu haftada düzenlenen etkinliklerde, İslam dünyasındaki mezhebi ve siyasi ayrılıkların aşılması, Müslümanların bir araya gelerek barış ve dayanışma içinde yaşamaları yönünde çağrılar yapılır.