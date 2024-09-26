İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, BM Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği New York ziyaretini değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, “Üç günlük New York ziyaretimiz sırasında 15'ten fazla ülkenin liderleriyle görüşmelerde bulunduk ve bu görüşmelerin çoğunda Gazze, Filistin ve Lübnan konuları ele alındı” dedi.

Pezeşkiyan, “Siyonist rejim ve destekçileri en büyük teröristlerdir çünkü ellerindeki araç ve güçle Gazze ve Lübnan'daki masum insanları kolaylıkla bombalamakta, evlerini yerle bir etmekteler. Yolları kapatarak su, yiyecek ve ilaç ulaşmasına izin vermiyorlar” ifadesini kullandı.

Pezeşkiyan ayrıca, “BM Genel Kurulu sırasında, ABD’de yaşayan İranlılar, medya mensupları, İranlı siyasetçiler ve araştırmacılarla görüştük, iki Amerikan medyasıyla da konuştuk. Ayrıca BM Genel Kurulunda konuşma yaptım. Bunun yanı sıra dışişleri bakanı da mevkidaşlarıyla görüşmelerde bulundu” ifadelerinde bulundu.