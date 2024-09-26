Siyonist rejim Gazze'de bir okulu vurdu: En az 15 şehit

Siyonist rejimin Gazze’de sığınmacıların yaşadığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.