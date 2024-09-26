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26 Eyl 2024 19:00

Siyonist rejim Gazze'de bir okulu vurdu: En az 15 şehit

Siyonist rejim Gazze'de bir okulu vurdu: En az 15 şehit

Siyonist rejimin Gazze’de sığınmacıların yaşadığı bir okula düzenlediği saldırıda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu en az 15 kişi şehit oldu, 22 kişi yaralandı.

Siyonist rejim, yine Gazze'de sivillerin üzerine bomba yağdırdı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Cibaliya Mülteci Kampı'nda zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı bir okul hedef alındı.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal, yaptığı açıklamada, İsrail'in Cibaliya Mülteci Kampı'ndaki Faluce bölgesinde yer alan Hafsa binti Ömer Okulu'nu bombaladığını belirtti.

Basal, yerlerinden edilen Filistinlilerin bulunduğu okula düzenlenen saldırıda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 15 Filistinlinin şehit olduğunu aktardı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı ise saldırıda ilk belirlemelere göre 22 kişinin yaralandığını bildirdi.

News ID 1920460

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