Pezeşkiyan, Macron ile Gazze ve Lübnan'ı görüştü

Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na katılmak üzere New York'ta bulunan İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan, Fransa cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüştü.

Pezeşkiyan görüşmede "Gazze ve Lübnan’da binlere suçsuz inasan'ın öldürülmesine rağmen sözde insan hakları savunucuları sessiz kalmayı tercih ediyor. Batılı ülkeler çifte standart uygulamaktan vazgeçmelidir" dedi.

Bölgedeki çatışmalar daha da alevlenmesin diye İran’ın Siyonist rejime karşı itidallı davrandığına değinen Pezeşkiyan, Siyonist rejimin daha da şiddetli cinayetler işlediğini ve Gazze’nin yanı sıra Lübnan’a da saldırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan "ABD'nin ve Fransa dahil bazı batılı ülkelerin meşru müdafaa olarak nitelendirdiği Siyonistlerin suçları hangi kurallara dayanarak meşrulaştırılabilir? Başka bir ülkede bir insana haksızlık yapılırsa sözde insan hakları savunucuları birlik içinde oluyor fakat Gazze ya da Lübana’da sesini bile çıkarmadı. Batılı ülkeler çifte standart uygulamaktan vazgeçmelidir. Çünkü bu durum ve sadece sözlü kınama Siyonist rejimi daha da küstahlaştırdı" şeklinde konuştu.

Emmanuel Macron ise bölgenin durumundan özellikle de Siyonist rejimin cinayetlerinden kaygılarını dile getirerek Fransa’nın, Lübnan'a yönelik saldırıyı şiddetle kınadığını ve baskı uygulamak ve bu saldırıyı durdurmak için tüm kapasiteyi kullanacağını belirtti.