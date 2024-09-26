Pezeşkiyan, Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ile görüştü

İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan BM Genel Kurulu’na katılmak üzere gittiği New York’ta Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan bu görüşmede Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan’daki suçlarına değinerek, “Peygamber Efendimizin buyurduğuna göre Müslümanların kardeş olduğunu kabul edersek, birlik ve beraberlik içinde olursak, Siyonist rejim artık Gazze'deki mazlum Filistinlilere ve Lübnan halkına karşı bu tür suçları işlemeye cesaret edemez” dedi.

Siyonist rejimle savaşa girmeye gerek olmadığını belirten Pezeşkiyan, "İslam ülkeleri bu rejimle ekonomik ilişkilerini keserse, İsrail suçlarını durdurmak zorunda kalacak. Sudan da dahil olmak üzere İslam'ı ülkelerle ilişkileri güçlendirmeyi memnuniyetle karşılıyoruz ve Sudan'la ilişkilerin gelişip genişlemesinden mutluyuz" ifadesini kullandı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ise, İran İslam Cumhuriyeti'nin İslam dünyasının çıkarlarını savunma konusundaki kararlı tutumunu överek, "İran İslam Cumhuriyeti ile işbirliğinin genişletilmesi yönünde her türlü adımı atmaya hazırız. İran önemli ve güçlü bir ülke ve birbirimizle ilişkileri geliştirecek birçok alan ve kapasiteye sahibiz. Ayrıca bugün Sudan ve İran'ın, onlarla mücadelede işbirliği yapabilecekleri ortak düşmanları var." dedi.

Abdülfettah Abdurrahman el-Burhan ayrıca İran İslam Cumhuriyeti'nin Filistin ve Lübnan'ı destekleme konusundaki tutumunu da takdir ederek, "birçok İslam ülkesi İran'a benzer tutumlara sahip olmak istiyor, ancak yapamıyor. İran'la ilişkilerimizin gelişmesinden gurur duyuyoruz ve karşılıklı ilişkilerin geleceğine bakış açımız oldukça olumlu." ifadelerinde bulundu.